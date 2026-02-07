Durante una trasmissione in diretta, qualcuno ha affermato che De Bruyne avrebbe sentito la pressione di un suo collega. La frase ha fatto scattare un grande clamore tra gli spettatori, lasciando tutti senza parole. Ora si attende di capire se ci siano prove concrete o se si tratti solo di una battuta o di un fraintendimento.

“De Bruyne ha sentito la mia pressione”, in live scoppia lo scoop e lascia tutti senza parole. Ma sarà vero? Scopriamolo insieme. Protagonista dell’evento è stato un calciatore che ha sicuramente dimostrato di essere uno dei centrocampisti più forti del calcio moderno. (ANSA) TvPlay.it A sorpresa il centrocampista belga è arrivato al Napoli in estate, impattando subito in maniera positiva col campionato italiano. Nonostante questo ha attirato le polemiche di molti anche perché quando si scomoda un nome così importante è evidente che può fare sempre rumore. 🔗 Leggi su Tvplay.it

© Tvplay.it - “De Bruyne ha sentito la mia pressione”, scoop in live: sarà vero?

Approfondimenti su De Bruyne pressione

Il mese di gennaio si configura come un momento cruciale nel campionato di Serie A, con Napoli, Inter e Milan impegnate in una sfida che potrebbe definire la loro posizione in classifica.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

“De Bruyne ha sentito la mia pressione”, scoop in live sarà vero

Ultime notizie su De Bruyne pressione

Argomenti discussi: De Bruyne? Dubito che lo rivedremo. Napoli, nuovo allarme per la previsione choc del fedelissimo di Conte; Caressa su Vergara: Secondo voi Conte toglieva McTominay e De Bruyne per farlo giocare? Non parlate per partito preso; De Bruyne scrive a Di Lorenzo: bellissimo messaggio di incoraggiamento del belga; Caressa: Basta parlare di Vergara come se fosse il nuovo De Bruyne, ma che colpe può avere Conte?.

De Bruyne torna finalmente a Napoli, ma il ritorno in campo è ancora lontanoDe Bruyne sta per tornare a Napoli. Il fuoriclasse belga tra una ventina di giorni tornerà a disposizione di Conte e del suo staff. internapoli.it

De Bruyne? Dubito che lo rivedremo. Napoli, nuovo allarme per la previsione choc del fedelissimo di ConteTiberio Ancora, ex personal trainer degli azzurri, gela il sangue dei tifosi napoletani a proposito del ritorno di Kevin de Bruyne: la previsione è choc. sport.virgilio.it

Fabio #Caressa commenta quello che sta accadendo con Antonio #Vergara: “Ho sentito dire: i giovani, bisogna dare fiducia ai giovani. Forse ha giocato poco Vergara, magari Conte avrebbe potuto provarlo un pochino di più, ma al posto di chi Cioè, secon facebook

Fabio Caressa: “Ho sentito dire: i giovani, bisogna dare fiducia ai giovani. Forse ha giocato poco Vergara, magari Conte avrebbe potuto provarlo un pochino di più, ma al posto di chi Cioè, secondo voi Conte doveva togliere McTominay quando non stava be x.com