Date una mano a Ricci Maccarini Raccolta fondi per il titolare de ‘Le Spighe’

Marco Mastacchi, consigliere regionale di Rete Civica, ha deciso di aiutare Andrea Ricci Maccarini e sua sorella Laura, i titolari del locale ‘Le Spighe, non solo piadine’ di Alfonsine. Ha avviato una raccolta fondi per sostenere la loro attività, che si trova in difficoltà. La decisione di intervenire arriva dopo aver ascoltato le loro storie e le esigenze del locale. Ora, con un gesto concreto, si cerca di mettere insieme quanto basta per dare loro una mano a superare questo momento complicato.

A tendere la mano ad Andrea Ricci Maccarini e alla sorella Laura, titolari dell’attività ‘ Le Spighe, non solo piadine ’ di Alfonsine, è ora il consigliere regionale di Rete Civica Marco Mastacchi. La casa e l’attività dei Ricci Maccarini sono stati pesantemente danneggiati dal fortunale che, dopo l’ alluvione del 2023, si è abbattuto sul territorio mettendo in ginocchio coltivazioni e famiglie. La dimora di proprietà, crollata per il 50% e scoperchiata per il restante ha subito danni per circa 300.000 euro. Altri danni importanti sono stati riportati dal ristorante bar attiguo. Da quel momento la vita di Andrea e Laura si è trasformata in un incubo segnato anche dalla morte dei genitori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

