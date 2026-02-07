Danza e agita un coltello davanti al Colosseo poi posta il video su TikTok | denunciato 22enne

Un giovane di 22 anni ha condiviso su TikTok un video in cui si vede mentre danza e brandisce un coltello davanti al Colosseo. Il filmato ha attirato l’attenzione dei carabinieri di Roma, che sono subito intervenuti. Dopo averlo individuato, i militari hanno denunciato il ragazzo per porto di armi o oggetti atti a offendere.

Il video non è passato inosservato ai carabinieri di Roma che hanno rintracciato il giovane e lo hanno denunciato per il reato di porto di armi od oggetti atti ad offendere.

