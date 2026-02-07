Danneggiamenti su linee ferroviarie a Bologna e Pesaro cavi tranciati e cabina a fuoco Salvini | Attentati qualcuno vuole male all’Italia

Danneggiamenti su linee ferroviarie a Bologna e Pesaro, con cavi tranciati e una cabina incendiata. Salvini parla di attentati e sospetta che qualcuno voglia fare del male all’Italia. Le forze dell’ordine stanno indagando e ipotizzano che gli attacchi possano essere collegati tra loro, forse compiuti da anarchici che protestano per i Giochi Olimpici di Milano-Cortina. Era successo anche in Francia nel 2024. La situazione resta tesa, e le autorità stanno lavorando per capire chi si nasconde dietro questi fatti.

Chi indaga ipotizza che le azioni possano essere collegate tra loro e che possano essere state compiute da alcuni anarchici in segno di protesta per i Giochi Olimpici di Milano-Cortina, come era avvenuto in Francia nel 2024. Pesanti danneggiamenti sulle principali linee ferroviarie italiane. Sono tre i danneggiamenti avvenuti sulle linee ferroviarie italiane in concomitanza con l'inizio di Milano Cortina e gli investigatori che stanno svolgendo gli accertamenti non escludono che si tratti di un atto dimostrativo di matrice anarchica sul modello di quanto avvenuto in Francia. Negli ultimi giorni, Bologna è stata colpita da una serie di incidenti ferroviari che hanno suscitato grande preoccupazione tra i cittadini e le forze dell'ordine. Cavi essenziali per il funzionamento sono stati tranciati. Questa mattina a Bologna i cavi della stazione sono stati tranciati, causando disagi e ritardi. Gli anarchici e i gruppi di dissenso di sinistra hanno colpito per la prima volta durante le Olimpiadi di Milano-Cortina.

