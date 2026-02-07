Dall’ex Cascamificio al San Martino lavori a buon punto per gli alloggi

I lavori per gli alloggi tra Cascamificio e San Martino avanzano senza intoppi. Sono già stati avviati sei grandi cantieri in città, con un investimento totale di 21,8 milioni di euro tra fondi Pnrr e bilancio comunale. Anche i lavori per la nuova mensa alla Garibaldi sono ripartiti, segnando un passo avanti nei progetti di riqualificazione e sviluppo.

Procedono bene i sei grandi cantieri avviati in città per 21,8 milioni di euro tra fondi Pnrr e di bilancio e sono ripartiti anche quelli per la nuova mensa alla Garibaldi. Così da piazza Indipendenza dopo il sopralluogo nei cantieri dall'assessora ai lavori pubblici Valeria Melappioni. "Dopo il richiamo formale dell'Amministrazione tramite diffida, sono ripresi i lavori per il completamento dell'edificio ad alta efficienza energetica destinato a ospitare la mensa alla primaria Garibaldi di Via San Giuseppe. Pari a 1,3 milioni di euro i lavori che, dopo il completamento della parte esterne, stanno ora interessando gli interni".

