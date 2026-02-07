Dalle 3 alle 5 ore online e si preferisce comunicare attraverso i social se ho dubbi mi rivolgo a Internet meglio se un Chatbot Un quadro degli studenti tra gli 11 e i 18 anni

Gli studenti tra gli 11 e i 18 anni trascorrono molte ore online, spesso tra le 3 e le 5. Preferiscono usare i social e, in caso di dubbi, si rivolgono a Internet, soprattutto ai chatbot. La loro attività davanti agli schermi è ormai un fatto quotidiano e non più trascurabile.

L'esposizione degli adolescenti agli schermi raggiunge livelli che non possono più essere considerati marginali. I dati mostrano che più di un terzo dei ragazzi trascorre oltre cinque ore al giorno online, una quantità di tempo che, su base annua, equivale a quasi tre mesi di connessione continua. A questo si aggiunge un ulteriore 39,5%, secondo i dati dell' Osservatorio Scientifico sull'Educazione Digitale, che resta online tra le tre e le cinque ore quotidiane. Il digitale non occupa più spazi residuali della giornata: ne diventa una struttura portante. In occasione del Safer Internet Day 2026 parliamo di come ragazze e ragazzi vivono la rete. Oggi quasi un adolescente su due tra i 15 e i 19 anni ha subito cyberbullismo: messaggi offensivi, minacce, esclusioni online.Un fenomeno in forte crescita rispetto

