Dall’acqua al cielo | la rivoluzione di Acrobatica nel romanzo di Deborah Dirani

Dall’acqua al cielo, Deborah Dirani racconta una storia sorprendente. Quella di un’idea nata quasi per caso su un tetto di Boccadasse, che si è trasformata in un vero e proprio impero internazionale con oltre tremila dipendenti. Un esempio di come una semplice intuizione possa cambiare tutto, portando a una rivoluzione nel mondo dell’acrobatica e dell’innovazione.

Può un'intuizione nata quasi per gioco su un tetto di Boccadasse trasformarsi in un impero internazionale da oltre tremila dipendenti? La risposta è tra le pagine di "Vertigini. Una storia Acrobatica", il nuovo romanzo della giornalista forlivese Deborah Dirani, disponibile in libreria dal 5.

