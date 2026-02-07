Dal rianimatore al chirurgo plastico | chi cura i grandi ustionati
Giuseppe Perniciaro, esperto di grandi ustionati, racconta come si curano le ferite più gravi. Dal rianimatore al chirurgo plastico, ogni specialista lavora insieme per salvare vite e migliorare l’aspetto dei pazienti. Perniciaro, direttore del Centro grandi ustionati a Genova, spiega i passaggi fondamentali di questo percorso complesso.
Le spiegazioni di Giuseppe Perniciaro, direttore del Centro grandi ustionati e chirurgia plastica Irccs-Aom di Genova, past president Siust (Società italiana ustioni) e proboviro Sicpre (Società italiana di chirurgia plastica, ricostruttiva-rigenerativa ed estetica).🔗 Leggi su Quotidiano.net
