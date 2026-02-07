Dal mese di marzo ci sarà un aumento delle pensioni per il taglio all' Irpef

A marzo i pensionati riceveranno un aumento nelle loro pensioni. La legge di bilancio ha approvato un taglio dell’Irpef, e questo si tradurrà in un incremento dell’assegno pensionistico già dal prossimo mese. È una buona notizia per chi riceve la pensione, che potrà contare su qualche euro in più.

I benefici riguarderanno i redditi tra 28mila e 200mila euro, buone notizie anche per i trattamenti di over 70 e invalidi civili Ci sono due notizie positive per i pensionati. Con l'assegno di marzo arriveranno infatti gli aumenti determinati dal taglio dell'Irpef approvato nella legge di bilancio. A darne notizia è l'Inps con una nota in cui viene spiegato che l'ente ha "prontamente avviato le attività necessarie per assicurare, già a partire dal mese di marzo prossimo" l'applicazione della misura che porta la seconda aliquota dal 35 al 33%. La sforbiciata porterà benefici a chi ha un reddito compreso tra 28mila e 200mila euro.🔗 Leggi su Today.it

A partire da marzo, l’Inps inizierà ad applicare il taglio dell’Irpef sui pensioni.

Da marzo l'Inps applicherà il taglio sulla seconda aliquota Irpef sulle pensioni.

