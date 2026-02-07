Dai fischi a Vance al boato per l’Ucraina e Mattarella | cosa racconta l’apertura di Milano-Cortina

Questa mattina a Milano si è aperta ufficialmente la XXV Olimpiade in un clima di grande entusiasmo. La cerimonia ha visto i fischi rivolti a Vance, mentre il pubblico ha riservato un boato per l’intervento di Mattarella e la solidarietà con l’Ucraina. La scena si è svolta davanti a migliaia di spettatori e rappresentanti di tutto il mondo, tra applausi e qualche protesta. La giornata ha mostrato chiaramente le diverse emozioni e opinioni che accompagnano questo grande evento sportivo.

Milano, 7 febbraio 2026 – Milano-Cortina 2026 è incorniciata da una parola: Armonia. Semplice, perché la capiscono tutti. Impegnativa, perché chiede di tenere insieme ciò che oggi tende a separarsi: Milano e Cortina, metropoli e montagna, velocità e silenzio, guerra e pace. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, dopo essere stato "accompagnato" in treno dal pilota d'eccezione Valentino Rossi, entra tra il boato della folla che lo acclama. A San Siro, da teatro del calcio a teatro dello sport per qualche giorno, dichiara: i Giochi sono aperti. Nei giorni precedenti, il Capo dello Stato aveva insistito proprio su questo punto con i suoi colleghi stranieri: lo sport come spazio in cui la pace torna o, almeno, la guerra si ferma, almeno per qualche giorno.

