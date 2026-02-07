Dai che finalmente non dovremo più parlare di bidet

Questa volta Rosenior si è lasciato andare a una lamentela che ha fatto sorridere più di qualcuno. La sua richiesta o obiezione, però, non ha nulla di eccezionale, e forse questa volta non dovremo più sentirne parlare. La scena sembra essere passata nel dimenticatoio, e si spera che si chiuda qui il discorso sulle sue accuse o critiche, lasciando spazio ad altri argomenti più concreti.

Adesso non vedo l'ora di applaudire i salti dal trampolino. Con gli sci e quelle famose iniezioni che, secondo la Bild, alcuni atleti si farebbero per saltare più lontano. La questione nel dettaglio fatevela spiegare da quelli che la sanno lunga "Siamo pronti ai Giochi, mancano solo tonnellate di dettagli". Intervista a Giovanni Malagò Non so se l'ultima lamentela di Rosenior abbia le caratteristiche per essere valutata con la Scala Mazzarri – geniale unità di misura per le scuse più assurde inventata dalla pagina di satira La Ragione di Stato – certo è che l'allenatore del Chelsea non ha perso l'indole da editorialista del Guardian, quella del rompipalle liberal col ditino alzato.

