Da Sorisole a San Siro | il sogno olimpico di Aurora Spinelli ballerina alla cerimonia inaugurale

La batteria di luci e la musica riempiono il cielo di Milano. Aurora Spinelli, la ballerina di Sorisole, si esibisce davanti a migliaia di spettatori e milioni di telespettatori in tutto il mondo. La sua performance apre ufficialmente i Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina 2026, con l’intera città che si ferma a guardare. La giovane ha realizzato il suo sogno di ballare alla cerimonia inaugurale, portando in scena un momento emozionante e ricco di energia.

Milioni di telespettatori collegati, 70mila persone sugli spalti. Gli occhi del mondo nella serata di venerdì 6 febbraio erano tutti puntati su Milano, sede centrale della cerimonia inaugurale dei giochi olimpici invernali di Milano-Cortina 2026. Dall’arrivo del presidente Mattarella in tram con Valentino Rossi alla guida alla voce di Laura Pausini e Andrea Bocelli, le leggende dello sport che portano la fiamma olimpica e, immancabilmente, le coreografie che hanno animato la celebrazione. Tra le protagoniste sul campo del Meazza c’era anche Aurora Spinelli, giovane ballerina di Sorisole che a vent’anni da compiere il 10 febbraio ha danzato un meraviglioso pezzo coreografato da Sasha Riva e Simone Repele ispirato all’arte di Canova.🔗 Leggi su Bergamonews.it

