Da Roma 1960 a Milano-Cortina 2026 le emozioni dei Giochi nel ricordo di un tedoforo livornese | Portai il fuoco olimpico nell' Italia che rinasceva

Questa mattina, con l’accensione del braciere, sono iniziati ufficialmente i Giochi olimpici invernali di Milano-Cortina 2026. La cerimonia ha portato in piazza l’emozione di un evento che unisce tutta Italia, e tra i testimoni c’è anche un vecchio tedoforo livornese che ricorda quando portò il fuoco olimpico nel Paese, allora in piena rinascita. Le sue parole restano un ricordo vivido di un’Italia che ha saputo rialzarsi e guardare avanti.

Un evento unico quello dei Giochi a cinque cerchi, capace di regalare emozioni e storie che vanno oltre le imprese sportive.

Da Roma 1960 a Milano-Cortina 2026, le emozioni dei Giochi nel ricordo di un tedoforo livornese: Portai il fuoco olimpico nell'Italia che rinascevaIl racconto di Mauro Marcangeli: Ero in servizio di leva a Caserta, nascosi la fiaccola per timore che la rubassero. Lo sport mi ha trasmesso valori che ho cercato di tramandare ... livornotoday.it

