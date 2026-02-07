Da negozio a industria fashion Ovs cresce

La catena di abbigliamento Ovs si trasforma da negozio di quartiere a grande industria fashion. L’amministratore delegato Stefano Beraldo spiega che il marchio ha fatto passi da gigante, puntando su prodotti che rappresentano un’identità e non solo un prezzo. Ora Ovs è uno dei principali gruppi italiani nel settore, con un’offerta che parla direttamente ai clienti e un’immagine che si rafforza giorno dopo giorno.

L’ad Stefano Beraldo spiega come un semplice operatore retail si è trasformato in uno dei principali gruppi italiani di abbigliamento multibrand: «I nostri prodotti non esprimono solo un prezzo, ma anche un’identità in cui il cliente si riconosce. Investiremo ancora in India». Quando Stefano Beraldo prende in mano Ovs, circa 20 anni fa, l’azienda è un grande operatore retail con una forte vocazione commerciale, ma ancora lontana dall’essere il gruppo integrato e multibrand che invece è oggi. Negli anni, grazie a una combinazione rara di visione strategica, disciplina manageriale e attenzione ossessiva al prodotto, Beraldo ha guidato una trasformazione profonda che ha portato Ovs a diventare uno dei principali player dell’abbigliamento in Italia, con oltre 10. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - «Da negozio a industria fashion, Ovs cresce» Approfondimenti su Ovs Growth Lavoro in affanno: “Nelle Marche occupazione in calo, cresce l’inattività e l’industria ricorre agli ammortizzatori” Lavoro, la forbice si allarga: Lucca cresce del 4%, profondo rosso per l’industria a Pisa e Massa Nel 2025, il mercato del lavoro in Toscana Nord-Ovest presenta segnali contrastanti. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Ovs Growth Argomenti discussi: Un capolavoro nascosto in Piazza San Marco: visita al Negozio Olivetti; Finanziamenti a Fondo Perduto le Novità del 2019 per Imprese e Start Up; Contributi a Fondo Perduto 2026: Ottieni Fino al 90% Senza Restituire Nulla. Fuori la nuova collezione OVS Primavera/Estate 2026. Una collezione denim perfetta per accompagnare ogni nota della tua giornata. Scoprila presso lo store OVS di CLSD! facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.