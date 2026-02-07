Da Mattarella ok a dpr referendum ma chiede rispetto per Cassazione

Sergio Mattarella ha dato il via libera al referendum sulla separazione delle carriere, approvando la modifica del quesito decisa dal governo dopo la sentenza della Corte di Cassazione. Il presidente ha sottolineato che la decisione è “ineccepibile”, ma ha chiesto anche rispetto per le istituzioni giudiziarie. Ora si attende la comunicazione ufficiale e la data definitiva del voto.

Roma, 7 feb. (askanews) – Sergio Mattarella ha trovato "ineccepibile" la soluzione adottata dal governo di confermare la data del referendum sulla separazione delle carriere con la modifica del quesito dopo la sentenza della Corte di Cassazione. Magistratura che per il capo dello Stato va rispettata da tutti. Dopo un colloquio telefonico questa mattina con la premier Giorgia Meloni il Quirinale ha infatti dato subito il via libera al nuovo dpr per indire la consultazione popolare. Nel frattempo però si è sollevata una polemica, soprattutto da parte di esponenti della maggioranza sulla decisione assunta dai giudici di piazza Cavour.

