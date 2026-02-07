Da Ladispoli alle Olimpiadi di Milano Cortina | il litorale laziale tifa Daniele Di Stefano

Il litorale laziale si stringe attorno a Daniele Di Stefano, che si prepara a salire sul ghiaccio alle Olimpiadi di Milano Cortina. Le strade di Ladispoli si riempiono di bandiere e tifosi, tutti pronti a sostenere il loro atleta. La città si aspetta grandi emozioni e si prepara ad essere testimone di un’impresa che potrebbe portare gloria anche ai territori vicini.

Milano e Cortina, 7 febbraio 2026 – “ Orgoglio per la ricca rappresentanza laziale ai Giochi olimpici invernali di Milano-Cortina 2026. Sono quattro gli atleti nati a Roma e provincia che rappresenteranno il nostro Paese: a Francesca Lollobrigida, Maria Gismondi, Daniele Di Stefano e Matteo Rizzo il nostro sentito in bocca al lupo. Fateci sognare!”. Così il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, in un messaggio di incoraggiamento alla spedizione azzurra. Dentro questo “in bocca al lupo” c’è anche un dettaglio che parla direttamente al territorio. Tra i quattro nomi citati, infatti, spicca quello di Daniele Di Stefano, classe 1999, nato a Ladispoli, atleta del pattinaggio di velocità.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Da Ladispoli a Milano-Cortina: i sogni di Francesca Lollobrigida e Daniele Di StefanoDue atleti di Ladispoli a Milano-Cortina. Due pattinatori che nella velocità cercano nuove imprese. Francesca Lollobrigida e di Daniele Di Stefano punteranno a nuovi successi. La 34enne, vincitrice di ... civonline.it

