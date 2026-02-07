Da Ferrara a Bruxelles Guidi entra nel Consiglio europeo dei giovani agricoltori

La giovane imprenditrice ferrarese Claudia Guidi, presidente di Anga, entra nel Consiglio europeo dei giovani agricoltori. Da Ferrara a Bruxelles, con tappe a Bologna, crea un ponte tra Italia e Unione Europea. Guidi, classe 1994 e originaria di Codigoro, si prepara a portare le istanze dei giovani agricoltori italiani nel cuore delle decisioni europee.

"Sono centoventi i giovani agricoltori provenienti da quindici Paesi selezionati a far parte dei Gruppi di lavoro - ha poi precisato Guidi alla quale le è stato conferito anche l'incarico di Osservatore di mercato, sempre fino al 2028 -. Al centro del confronto europeo la riforma della Politica Agricola Comunitaria, chiamata a sostenere davvero chi produce, e settori strategici, come quelli utilizzati per ottenere energia rinnovabile, fondamentali per la transizione energetica e la diversificazione del reddito agricolo, soprattutto in territori come quello ferrarese".

Una delegazione di ventitré giovani agricoltori di Agia Cia Padova ha visitato il Parlamento Europeo di Bruxelles a novembre, incontrando l'eurodeputato Stefano Bonaccini.

Gli agricoltori italiani scendono in piazza a Bruxelles per protestare contro le politiche che influenzano il settore agricolo.

