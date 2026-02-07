A Milano, il ristorante di Denis ha lanciato una pizza speciale per le Olimpiadi Invernali 2026. È una creazione unica, pensata per celebrare l’evento in modo originale. La pizza porta il nome

In occasione delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026, Denis introduce nei suoi locali una pizza fuori carta che prova a tradurre l’evento in chiave gastronomica. Si chiama Giochi d’Inverno ed è pensata come omaggio ai territori direttamente coinvolti dai Giochi: Milano e le Dolomiti, città e montagna, centro urbano e provincia alpina. L’operazione porta la firma di Denis Lovatel, pizzaiolo bellunese con una doppia geografia personale e professionale. Da un lato la provincia di Belluno, dove continua l’attività della storica pizzeria Da Ezio; dall’altro Milano, città in cui Denis Pizza di Montagna è cresciuta fino a contare oggi quattro indirizzi – Moscova, Porta Venezia, Navigli e Ravizza – diventando uno dei marchi più riconoscibili del panorama cittadino della pizza contemporanea. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Da Denis la pizza Giochi d’Inverno

Approfondimenti su Milano Cortina 2026

Denis Lovatel porta avanti il suo progetto tra Milano e le Dolomiti, preparando una pizza che unisce i due luoghi.

