Curavo mia figlia ma per la preside erano assenze ingiustificate | il prof che ha rischiato il licenziamento

7 feb 2026

Valerio Di Stefano, insegnante della scuola, ha raccontato a Fanpage.it di aver rischiato il licenziamento perché la preside aveva considerato ingiustificate le assenze di sua figlia, anche se lui dice di averla curata. Alla fine, il insegnante ha vinto in tribunale e le assenze sono state riconosciute come legittime.

Valerio Di Stefano a Fanpage.it racconta il suo caso: “Mi sono state direttamente decretate le assenze ingiustificate, ma ho vinto in Tribunale". E ai colleghi dice: "Imparate a conoscere i vostri diritti".🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

“Curavo mia figlia ma per la preside erano assenze ingiustificate”: il prof che ha rischiato il licenziamento

Valerio Di Stefano, insegnante, ha vissuto giorni difficili dopo essere stato accusato di aver lasciato sua figlia a casa senza giustificare le assenze.

“Per accompagnare mia madre in ospedale la preside ha voluto il certificato di nascita”: la denuncia di una prof

Una insegnante siciliana denuncia che la preside le ha chiesto il certificato di nascita per accompagnare sua madre in ospedale.

