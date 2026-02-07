Curavo mia figlia ma per la preside erano assenze ingiustificate | il prof che ha rischiato il licenziamento

Valerio Di Stefano, insegnante della scuola, ha raccontato a Fanpage.it di aver rischiato il licenziamento perché la preside aveva considerato ingiustificate le assenze di sua figlia, anche se lui dice di averla curata. Alla fine, il insegnante ha vinto in tribunale e le assenze sono state riconosciute come legittime.

Valerio Di Stefano, insegnante, ha vissuto giorni difficili dopo essere stato accusato di aver lasciato sua figlia a casa senza giustificare le assenze.

Una insegnante siciliana denuncia che la preside le ha chiesto il certificato di nascita per accompagnare sua madre in ospedale.

