Cuesta | Identità intatta Estevez fuori La classifica? Ecco cosa penso

Questa mattina, il tecnico dei Crociati ha parlato in conferenza stampa prima della partita contro il Bologna. Ha confermato che l’identità della squadra resta forte e che Estevez non sarà in campo. Ha anche commentato la classifica, senza troppi giri di parole, e ha spiegato cosa si aspetta dalla sfida di domani.

La conferenza pre partita del tecnico dei crociati ha fornito una lettura dettagliata delle prospettive per la sfida contro Bologna, in programma nel 24° turno della Serie A 202526. l'analisi ha toccato stato della rosa, inserimenti recenti e linee guida tattiche utili a interpretare la dinamica del derby, con un focus particolare sull'impegno che attende la squadra al cospetto degli avversari. Estevez non sarà disponibile, mentre gli altri indisponibili restano quelli consueti. la rosa mantiene la sua configurazione stabile, con elementi pronti a dare contributo nonostante le assenze. Nicolussi Caviglia è stato descritto come giocatore in grado di offrire una marcata progressione palla al piede, con una predisposizione al gol e un contributo prezioso sulle palle inattive.

