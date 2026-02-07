Crotone inarrestabile | quarto successo di fila nel recupero Musso decide al 97? contro l’Atalanta U23

Il Crotone conquista il quarto risultato positivo di fila nel recupero, grazie a un gol di Musso al 97’. La squadra di mister Modesto resiste all’Atalanta U23 e si mantiene alta in classifica, sorprendendo tutti con questa serie di vittorie.

Il Crotone continua a stupire e a inanellare risultati che proiettano la squadra in una zona del campionato di Serie C finora inaspettata. Al fischio finale di una partita al cardiopalma, giocata allo Stadio Scida, gli squali hanno sconfitto l’Atalanta Under 23 per 1-0, sigillando il quarto successo consecutivo e dimostrando una resilienza e una capacità di concretizzare le occasioni che stanno diventando il marchio di fabbrica di questa formazione. A decidere le sorti del match, un rigore trasformato con successo al 97’ minuto di gioco da Antonino Musso, proprio al suo debutto con la maglia rossoblù, regalando al pubblico di casa un’esplosione di gioia inattesa e immergendo l’Atalanta U23 in una sconfitta amara e sofferta.🔗 Leggi su Ameve.eu

