Crosetto lettera ai familiari dei caduti in Afghanistan | Dagli Usa parole vergognose

Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha scritto ai familiari dei militari italiani morti in Afghanistan, esprimendo vicinanza e rispetto. La sua lettera arriva dopo le parole di alcuni funzionari americani, giudicate da Crosetto “vergognose”. Le dichiarazioni di oltreoceano riaccendono il dolore per le perdite italiane in Afghanistan e alimentano le tensioni tra i due governi.

Le ferite del passato tornano a bruciare a causa di dichiarazioni che arrivano da oltreoceano e che scuotono i vertici della Difesa italiana. Il ministro  Guido Crosetto  ha scelto di affidare a una lettera accorata, pubblicata dal quotidiano  Il Messaggero, la sua ferma replica ai commenti americani sui soldati europei e italiani impegnati per vent’anni nel conflitto in Afghanistan. Secondo il ministro, certe affermazioni « hanno svilito e offeso i militari dei Paesi alleati, sostenendo che operassero nelle retrovie ». Pur senza citare esplicitamente il nome di  Donald Trump, il riferimento alle parole del presidente statunitense appare inequivocabile: si tratta di esternazioni che, per Crosetto, « colpiscono la dignità di chi ha servito con lealtà e coraggio, e feriscono le famiglie che hanno già dato tutto ». 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

