Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha scritto ai familiari dei militari italiani morti in Afghanistan, esprimendo vicinanza e rispetto. La sua lettera arriva dopo le parole di alcuni funzionari americani, giudicate da Crosetto “vergognose”. Le dichiarazioni di oltreoceano riaccendono il dolore per le perdite italiane in Afghanistan e alimentano le tensioni tra i due governi.

Le ferite del passato tornano a bruciare a causa di dichiarazioni che arrivano da oltreoceano e che scuotono i vertici della Difesa italiana. Il ministro Guido Crosetto ha scelto di affidare a una lettera accorata, pubblicata dal quotidiano Il Messaggero, la sua ferma replica ai commenti americani sui soldati europei e italiani impegnati per vent’anni nel conflitto in Afghanistan. Secondo il ministro, certe affermazioni « hanno svilito e offeso i militari dei Paesi alleati, sostenendo che operassero nelle retrovie ». Pur senza citare esplicitamente il nome di Donald Trump, il riferimento alle parole del presidente statunitense appare inequivocabile: si tratta di esternazioni che, per Crosetto, « colpiscono la dignità di chi ha servito con lealtà e coraggio, e feriscono le famiglie che hanno già dato tutto ». 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Crosetto, lettera ai familiari dei caduti in Afghanistan: “Dagli Usa parole vergognose”

Approfondimenti su Crosetto Lettera

Il ministro Guido Crosetto ha scritto ai familiari dei soldati italiani morti in Afghanistan.

Durante il Forum di Davos, Donald Trump ha rilasciato un’intervista in cui ha criticato alcuni alleati internazionali, suscitando reazioni.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Crosetto Lettera

Argomenti discussi: Crosetto accelera sulla riforma delle Forze Armate: una riserva di 10 mila volontari e unità di cybersicurezza. Ecco la lettera alle Commissioni parlamentari; Crosetto, lettera alle famiglie dei caduti in Afghanistan dopo le parole di Trump: Frasi vergognose, si è persa la decenza; Crosetto, lettera alle famiglie dei caduti in Afghanistan dopo le parole di Trump: Frasi vergognose, si è persa la decenza; Meloni-Vance, il vertice: il 'nì' dell'Italia sul board per Gaza, i negoziati Usa-Iran e le terre rare.

La lettera di Crosetto ai familiari dei caduti in Afghanistan: «Dagli Usa parole vergognose»I commenti americani sui soldati europei e italiani morti in venti anni di guerra in Afghanistan «hanno svilito e offeso i militari dei Paesi alleati, sostenendo che operassero nelle retrovie». Lo ha ... open.online

Crosetto, lettera alle famiglie dei caduti in Afghanistan dopo le parole di Trumo: «Frasi vergognose, si è persa la decenza»Parole «false», «sordide», «vergognose», «sconsiderate». Un «vilipendio all’onore dei nostri caduti». Sono trascorse due ... ilmessaggero.it

A 34 anni James Rodriguez inizia una nuova avventura in MLS E’ ufficiale infatti il suo approdo al Minnesota United Ripartendo dagli USA, giocherà nel dodicesimo Paese diverso, dopo aver militato in Colombia, Argentina, Portogallo, Francia, Spagna, facebook

Cuba denuncia, 'atto di brutale aggressione dagli Usa' x.com