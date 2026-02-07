Crollo Virtus ad Atene i bianconeri resistono un quarto

Atene, i bianconeri della Virtus hanno resistito solo un quarto contro Olympiacos. Dopo pochi minuti di gioco, la squadra italiana ha mostrato subito difficoltà, e la differenza tra le due formazioni è apparsa evidente. Alla fine, l’Olympiacos ha prevalso senza troppi problemi, lasciando pochi dubbi su chi fosse la squadra più forte in campo. Dusko Ivanovic, coach della Virtus, ha commentato la partita senza troppi giri di parole, riconoscendo la superiorità degli avversari.

Grecia (Atene), 6 febbraio 2026 - Troppo Olympiacos o poca Virtus? Il dubbio, semmai poteva esistere, lo cancella in un istante, a fine gara, Dusko Ivanovic. "Abbiamo giocato per dieci minuti. Poi niente difesa, niente energia. Non c'è stata partita". Difficile dargli torto, perché la Virtus viene spazzata via dai greci, che toccano anche 39 punti di vantaggio sull'89-50. La Virtus in effetti gioca, benino il primo quarto. Tocca il +5 sul 16-21, poi si spegne. Pesano le assenze di Pajola, Morgan e Diouf. E pesa anche l'assenza virtuale di quelli che dovrebbero essere i leader. Vildoza non si accende mai, Edwards continua la sua battaglia attaccando a testa bassa - senza fortuna - mentre Alston Junior, che non parte in quintetto, a tratti è irritante.

