Crollo in via degli Angeli e illuminazione spenta a piano Palillo | l' allarme del Comitato Gioeni

Un cedimento di materiale in via degli Angeli e l’illuminazione spenta a piano Palillo preoccupano i residenti. Angelo Piraneo del Comitato Gioeni ha scritto al Comune, segnalando i problemi e chiedendo interventi immediati. La situazione lascia molti cittadini in allerta, temendo ulteriori rischi.

Un piccolo cedimento di materiale in via degli Angeli e l'assenza di luce pubblica nell'area del piano Palillo sono le criticità segnalate al Comune da Angelo Piraneo del comitato Gioeni che ha inviato una comunicazione formale per richiamare l'attenzione dell'amministrazione su due situazioni.

