Cristina Mazzotti sequestrata e uccisa nel 1975 | fermato Giuseppe Calabrò dopo la condanna all'ergastolo

Questa notte i carabinieri hanno arrestato Giuseppe Calabrò, condannato all'ergastolo il mese scorso per l’omicidio di Cristina Mazzotti. La donna era stata sequestrata e uccisa nel 1975. Ora, con il fermo di Calabrò, si spera di fare finalmente luce su un caso che ha lasciato aperte molte domande.

