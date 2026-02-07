Cristina Mazzotti arrestato Calabrò | condannato all' ergastolo cosa stava per fare

La polizia ha arrestato Giuseppe Calabrò, noto come u Dutturicchiu, ieri a Milano. Era appena stato condannato all’ergastolo per l’omicidio di Cristina Mazzotti avvenuto nel 1975. Le forze dell’ordine lo hanno fermato perché temevano che potesse scappare, visto il grave verdetto di primo grado. Ora si trova in carcere, in attesa di ulteriori sviluppi.

La Squadra mobile e la Dia, su delega della Dda di Milano, hanno fermato ieri Giuseppe Calabrò, detto u Dutturicchiu, 76 anni, ritenendo concreto il pericolo di fuga dopo la condanna di primo grado all' ergastolo ricevuta mercoledi' dalla corte di assise di Como per l'omicidio del 1975 di Cristina Mazzotti. "L'imputato può godere di una serie di appoggi, di carattere logistico e patrimoniale, attivabili in qualsiasi momento e in grado di garantirgli la latitanza e l'impunità per il gravissimo reato commesso", osservano i pm Paolo Storari, Pasquale Addesso e Stefano Amendola. "Il pericolo di fuga si fa ancora più concreto e reale ove si consideri che l'imputato ha prenotato per domani (oggi, ndr ) alle ore 8. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

La polizia ha fermato stanotte Giuseppe Calabrò, condannato all’ergastolo per l’omicidio di Cristina Mazzotti.

Questa mattina, a Milano, si è scoperto che Giuseppe Calabrò, condannato all’ergastolo per il sequestro di Cristina Mazzotti nel 1975, aveva prenotato un volo.

