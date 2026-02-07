Cristiano Ronaldo si rifiuta di giocare da due partite in Arabia Saudita. Il portoghese vuole far capire alla squadra che il suo valore supera quello del club, accusando la società di aver fatto un investimento sbagliato. La sua protesta ha sorpreso i tifosi e apre una crisi inaspettata tra il calciatore e la società.

È abbastanza paradossale ciò che sta avvenendo in Arabia Saudita: Cristiano Ronaldo, con una protesta abbastanza sui generis (è da due partite che non scende in campo per la squadra che lo paga), vorrebbe dimostrare al proprio club che sta mal investendo il proprio denaro, favoreggiando l’altra compagine di cui è proprietario. Ovvero l’Al-Hilal di Inzaghi. Giustamente la Saudi League gli ha ricordato che nessun giocatore può interferire con le decisioni di un club. Ronaldo si sente più importante dei club d’Arabia, ieri ha disertato la seconda gara consecutiva. Ne parla così il Corriere della Sera: “ Anche i miliardari scioperano. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Cristiano Ronaldo è arrivato a sentirsi più importante del club che lo paga

Approfondimenti su Cristiano Ronaldo Saudi

Cristiano Ronaldo ha visto respinto l’appello della Juventus riguardo ai 9,8 milioni di stipendio.

Questa mega villa a Cascais, acquistata da Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez, si distingue per i suoi 5.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Cristiano Ronaldo Saudi

Argomenti discussi: Cristiano Ronaldo è sparito dalla circolazione in Arabia Saudita: un clamoroso atto di protesta; Cristiano Ronaldo pronto al rientro: pace fatta con l'Al-Nassr dopo lo sciopero?; Al Nassr, Cristiano Ronaldo in sciopero potrebbe saltare un'altra partita; Cristiano Ronaldo è una furia: non si allena e diserta la partita, è giallo sul futuro.

Benzema manda Inzaghi in Paradiso con tre gol al debutto, la Saudi League risponde a RonaldoBenzema show all’esordio con l’Al Hilal di Inzaghi: tripletta, vetta della classifica e sfida accesa con Cristiano Ronaldo nella Saudi Pro League ... sport.virgilio.it

Ronaldo intravede le prime crepe nel mondo del calcio saudita. Guadagna 240 milioni l’anno ma non ha vinto nullaL'arrivo di Benzema è stato la scintilla che ha aperto il vaso di Pandora. Il Fondo saudita finanzia quattro club ma finora a livello internazionale non hanno ottenuto grandi risultati (The Athletic) ... ilnapolista.it

ORMAI RONALDO NON VIENE PIÙ RISPETTATO IN ARABIA! La polemica di Cristiano e la sua scomparsa dai campi in segno di protesta hanno provocato prese in giro in Arabia, con la comparsa di cartelli sulla sua presunta scomparsa e assenza dagli facebook