La Salernitana si aggrappa al cambio di allenatore dopo la sconfitta a Cerignola. La squadra mostra segni di crisi, perde compattezza e lucidità, e il tecnico Stendardo è già in preallarme. La dirigenza si prepara a prendere decisioni rapide per cercare di invertire la rotta.

C'è poco tempo per pensare, per agire ma anche per restare inermi davanti allo scempio. La Salernitana perde forza, compattezza e lucidità: a Cerignola si è ritrovata a rincorrere gli avversari e il risultato; ha perso il filo e la partita; è diventata litigiosa e campionessa di mimica, gesti a.🔗 Leggi su Salernotoday.it

Il mercato del Torino sta attraversando una fase complessa, influenzata da un paradosso tecnico che potrebbe prolungare i tempi delle trattative.

Argomenti discussi: Crisi granata e ribaltone tecnico: c'è Stendardo in preallarme; Crisi Salernitana, la voce dei tifosi: Raffaele va esonerato.

