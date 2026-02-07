Stefania Craxi ringrazia Mastella per aver deciso di intitolare a suo padre piazza Benevento. La figlia dell’ex leader socialista commenta con soddisfazione la decisione presa dal Comune, che ha voluto così rendere omaggio a Bettino Craxi, figura chiave della politica italiana. La cerimonia si è svolta oggi, con il sindaco che ha ufficialmente scoperto la targa, aggiungendo un nuovo ricordo alla memoria dello statista.

Roma, 7 feb. (Adnkronos) - "Oggi Benevento si aggiunge al novero dei centri urbani che in Italia rendono un tributo al nome di Bettino Craxi. Ringrazio il sindaco Clemente Mastella per la scelta di intitolare un piazzale della città alla memoria di un uomo di partito che ha modernizzato il linguaggio della politica, di un riformista che ha svecchiato i riferimenti ideologici del socialismo, di uno statista che ha reso grande il suo Paese sullo scenario internazionale". Lo afferma la senatrice di Forza Italia Stefania Craxi, figlia dell'ex presidente del Consiglio. "Craxi -aggiunge- parla al nostro tempo, tali e tante sono le idee che ne hanno informato l'agire politico e governativo tuttora fonte di ispirazione per orientarsi in questa fase storica imprevedibile. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Craxi: la figlia Stefania, 'grazie a Mastella per piazza Benevento intitolata a mio padre'

Approfondimenti su Bettino Craxi

La piazza di Benevento si riempie di gente per ricordare Bettino Craxi.

Il referendum rappresenta un momento importante di riflessione sul modello di Stato desiderato.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Bettino Craxi

Argomenti discussi: Una rotatoria per Craxi. L’ufficialità dal prefetto. Sarà in via Pannonius; Zavettieri, memoria socialista tra lotte, politica e giustizia; Una rotatoria per Craxi L’ufficialità dal prefetto Sarà in via Pannonius.

Craxi: la figlia Stefania, 'grazie a Mastella per piazza Benevento intitolata a mio padre'Roma, 7 feb. (Adnkronos) - Oggi Benevento si aggiunge al novero dei centri urbani che in Italia rendono un tributo al nome di Bettino Craxi. Ringrazio il sindaco Clemente Mastella per la scelta di in ... iltempo.it

Stefania Craxi: Dobbiamo sostenere chi si batte per la libertà seguendo l'esempio di mio padre BettinoResta attuale la sua idea di un'Italia e di un'Europa protagoniste degli scenari globali A 26 anni dalla scomparsa, Bettino Craxi parla ancora al nostro tempo. Stefania Craxi, presidente della ... affaritaliani.it

Craxi con la figlia Stefania e il nipote Federico nel giardino della villa di Hammamet-1991 facebook