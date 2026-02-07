Crati a rischio | Corigliano-Rossano chiede interventi urgenti per fragili argini e mancati lavori dal 2021

Il sindaco di Corigliano-Rossano, Flavio Stasi, ha chiesto interventi immediati per mettere in sicurezza gli argini del fiume Crati. Le piogge intense degli ultimi mesi hanno evidenziato le fragilità di alcune zone, che rischiano di cedere in caso di nuovi maltempo. La città si sta mobilitando per chiedere alla Regione Calabria di intervenire subito, visto che i lavori promessi nel 2021 non sono ancora stati completati. La preoccupazione aumenta e la priorità ora è evitare emergenze.

Il maltempo e le persistenti fragilità degli argini del fiume Crati stanno spingendo il sindaco di Corigliano-Rossano, Flavio Stasi, a lanciare un appello urgente alla Regione Calabria. La situazione, che desta crescente preoccupazione tra i residenti delle contrade di Thurio e Ministalla, è acuita dalle piogge incessanti che stanno mettendo a dura prova un sistema di protezione idraulica già compromesso dalle inondazioni che avevano colpito l’area nel 2018 e nel 2019. La richiesta del primo cittadino non è solo un grido d’allarme, ma una denuncia di promesse non mantenute e di interventi attesi da anni che non sono mai stati completati.🔗 Leggi su Ameve.eu

