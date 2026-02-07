Crans-Montana non aveva il brevetto anticendio | nuova bufera sul Comune

Una nuova riunione in Comune di Crans-Montana scuote la piccola comunità. Questa volta al centro della polemica c’è Christophe Balet, responsabile della sicurezza pubblica, che avrebbe ammesso di non avere il brevetto anticendio. La rivelazione arriva proprio mentre si riaccendono le polemiche sul rogo che, la notte di Capodanno, ha devastato il locale Le Constellation, causando la morte di 41 persone. La mancanza di questa certificazione solleva dubbi sulla gestione della sicurezza e mette sotto pressione le autorità locali.

Christophe Balet, il responsabile della sicurezza pubblica del comune di Crans-Montana, dove la notte di Capodanno il locale Le Constellation è andato a fuoco non lasciando scampo a 41 persone, non avrebbe il brevetto di prevenzione anticendio, ma solo su sicurezza e salute. Questo quanto sta emergendo dall'interrogatorio al funzionario pubblico a Sion. L'uomo è indagato nell'inchiesta del rogo insieme ai proprietari del bar Jacques e Jessica Moretti e all'ex responsabile sicurezza del Comune. Al momento non è chiaro se la certificazione, di cui Balet è sprovvisto, sia obbligatoria per l'esercizio di quel tipo di funzione. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Dopo la tragedia a Crans-Montana emergono nuove sorprese sulla sicurezza.

A Crans-Montana, si scopre che Christophe Balet, il responsabile della sicurezza pubblica, non possiede il brevetto di prevenzione antincendio.

