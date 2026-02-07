Cristiano Ronaldo prosegue il suo sciopero in Arabia Saudita. Il portoghese, in piena forma fisica, ha deciso di non scendere in campo anche contro l’Al-Ittihad, dopo aver già saltato la partita con l’Al-Riyadh. La sua scelta sta facendo molto parlare nel mondo del calcio locale.

Il caso Cristiano Ronaldo continua a scuotere la Saudi Pro League. Nonostante sia in condizioni fisiche perfette, il fuoriclasse portoghese ha deciso di prolungare il suo sciopero personale saltando anche la delicatissima sfida contro l’Al-Ittihad, dopo aver già disertato il match contro l’Al-Riyadh. Anche senza CR7 l’ Al-Nassr è riuscito a vincere 2-0 con i gol nel finale di Mané e Angelo. La sua protesta ha trovato il sostegno dei tifosi e durante la partita gruppi di sostenitori di entrambe le squadre hanno esposto striscioni sugli spalti con la scritta "7 Ronaldo" al settimo minuto per mostrare il loro sostegno alla stella portoghese. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - CR7 continua lo sciopero e medita di lasciare l’Arabia: cosa sta succedendo

Cristiano Ronaldo ha deciso di fermarsi e non allenarsi più con l’Al-Nassr.

In queste ore, il calciomercato internazionale si sta scaldando con un intreccio che coinvolge Kanté ed En Neysiri in Arabia Saudita.

Ronaldo è ancora in sciopero, boicotta la partita per l'affare Benzema: la reazione dei tifosi dell'Al NassrDal mancato rafforzamento della squadra al ruolo del fondo PIF, accusato di ostacolare il mercato: prosegue la protesta di CR7 ... corrieredellosport.it

Ronaldo sciopera ancora, ecco il vero motivo ma i tifosi sono con lui: cosa hanno fatto allo stadioCristiano Ronaldo ancora assente con l’Al Nassr: dietro lo sciopero stipendi non pagati, tensioni col PIF e mercato. Tifosi con lui, futuro in bilico tra MLS e Arabia. sport.virgilio.it

Ronaldo, lo sciopero continua: CR7 diserta anche l'allenamento dell'All Nassr #cr7 #allnassr #arabia #mercato #sciopero x.com

