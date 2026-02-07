Così Vannacci ha costretto i partiti a fare i conti con la realtà

Roberto Vannacci ha dominato le prime pagine questa settimana. La sua presenza ha spinto i partiti a fare i conti con una realtà diversa da quella che immaginavano. La sua figura è diventata il centro del dibattito e ha obbligato le forze politiche a riconsiderare posizioni e strategie. In pochi giorni, il caso Vannacci ha cambiato il modo di fare politica e ha aperto un nuovo scenario da affrontare subito.

È stato Roberto Vannacci il protagonista assoluto della settimana politica, lo avete visto, e il caso Vannacci costringe a ragionare attorno alla nuova fase della politica seguendo quattro direttrici. Una prima direttrice riguarda la Lega, una seconda direttrice riguarda il centrodestra, una terza direttrice riguarda il centrosinistra, una quarta direttrice riguarda il centro. Vannacci ha shakerato la politica rimescolando le carte e costringendo i partiti a fare i conti con la realtà. Per la Lega, Vannacci è stato un colpo prima di tutto per Salvini, non per il resto del partito, è l'uscita di Vannacci ha colpito più il leader della Lega, che alle europee del 2024 aveva scommesso su di lui per restare a galla, che i governatori, che nel partito non lo volevano. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

