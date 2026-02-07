A Sanya, sull’isola di Hainan, il beach volley si trasforma in uno strumento di promozione per la Cina. Mentre nel continente fa molto freddo, qui il clima rimane caldo e umido. La disciplina si gioca spesso in eventi internazionali che sembrano più un modo per mostrare la presenza cinese nel mondo che una semplice passione sportiva. La differenza tra le temperature e le atmosfere rende chiaramente evidente come il paese utilizzi questa disciplina anche a fini di immagine.

Sanya, Repubblica popolare cinese. Gennaio inoltrato. Mentre il continente gela, l’isola di Hainan è un’oasi tiepida e umidiccia. Palme fitte, latte di cocco, spiagge bianche e acqua calma che invita a tuffarsi: è sempre Cina, ma non sembra. Per questo, negli ultimi anni, il governo locale e quello nazionale hanno deciso di investire in un progetto economico e turistico decisamente ambizioso e dall’alto valore simbolico: trasformare questa provincia insulare di fronte al Vietnam, dove un tempo c’erano soltanto “giungla, tigri e avanzi di galera”, in un melting pot che abbia lo sfarzo emiratino, l’appeal caraibico e un’attrattività globalizzante difficile da replicare altrove. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Così il beach volley è diventato uno spot pro Cina

Approfondimenti su Sanya Beach

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Sanya Beach

Argomenti discussi: ’Ali sulla sabbia’. Il beach volley diventa solidale per ’La Farfalla’; Ali sulla sabbia, a Grosseto un torneo di beach volley per sostenere La Farfalla; Dalla Pallavolo al Beach Volley, Marta Negri e i nuovi stimoli: 'Doveva essere un rimpiazzo provvisorio, ora è una grande passione'; Gianmarco Da Villi, atleta di beach volley ucciso da un malore mentre stava per iniziare l'allenamento.

’Ali sulla sabbia’. Il beach volley diventa solidale per ’La Farfalla’’Dove la cura incontra il gioco’. Questo è lo slogan scelto per l’evento ’Ali sulla sabbia’ organizzato da Skyball ... lanazione.it

Non servono le spiagge per vincere a beach volleyAi Mondiali di beach volley che si sono conclusi lo scorso weekend in Australia una coppia di giocatrici lettoni, Tina Graudina e Anastasija Samoilova, ha vinto il torneo femminile e una coppia di ... ilpost.it

Questa è la mia tecnica per le onde mosse sbarazzine (Beach Waves) Le faccio sempre così e mi chiedete in tantissime come le realizzo. Nel video vi spiego tutto, step by step (Sì, guardatelo fino alla fine ) facebook