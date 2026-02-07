Cosenza maxi controllo della Polizia | 1000 identificati arresti e misure cautelari per crimini e violenza

La Polizia di Cosenza ha messo in atto un maxi controllo nel giro di una settimana. Oltre mille persone sono state identificate, alcune arrestate e altre sottoposte a misure cautelari. La città si è vista sorvolata da numerosi controlli, con agenti che hanno controllato ogni angolo, cercando di stroncare crimini e violenze.

Cosenza è sotto osservazione, un vero e proprio setaccio della Polizia di Stato che, nell’arco di una sola settimana, ha svelato una realtà fatta di arresti, denunce e un capillare controllo del territorio che ha portato all’identificazione di oltre mille persone. L’intensificarsi dell’attività investigativa, coordinata tra Squadra Mobile, Volanti, Divisione Anticrimine e i Commissariati distaccati di Corigliano-Rossano, Paola e Castrovillari, testimonia un impegno concreto nella lotta alla criminalità e nella garanzia della sicurezza pubblica in provincia di Cosenza. Un impegno che, come emerso dalle operazioni condotte, si è rivelato efficace nel contrastare diverse forme di illegalità, dalla violenza alla detenzione di sostanze stupefacenti, passando per reati contro il patrimonio e atti di maltrattamenti in famiglia.🔗 Leggi su Ameve.eu

