Cosenza | Maltempo ad Altomonte Provincia e Regione in campo per ripristino viabilità e sicurezza idrogeologica

Il maltempo si è abbattuto su Altomonte, nel Cosentino, causando problemi alla viabilità e rischi di frane. La Provincia ha inviato subito le sue squadre per mettere in sicurezza le strade e prevenire eventuali dissesti. Regione e Provincia lavorano insieme per risolvere le criticità e riaprire le zone interessate il prima possibile.

Il maltempo che ha colpito la provincia di Cosenza ha richiesto un intervento tempestivo della Provincia stessa, che ha concentrato le proprie forze sul territorio di Altomonte per far fronte a diverse criticità idrogeologiche. Il Presidente della Provincia, Giancarlo Lamensa, ha assicurato un’azione rapida e coordinata, in stretta collaborazione con le istituzioni locali e regionali, per garantire la sicurezza dei cittadini e ripristinare la viabilità compromessa. L’emergenza, scatenata da violente precipitazioni, ha messo a dura prova il territorio, evidenziando la necessità di interventi strutturali per prevenire il ripetersi di simili situazioni.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Cosenza Maltempo

Ultime notizie su Cosenza Maltempo

