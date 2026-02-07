Cosenza fragile e senza reazione | a Giugliano arriva una sconfitta pesante

Il Cosenza cade pesantemente a Giugliano e subisce una sconfitta che fa preoccupare i tifosi. La squadra calabrese non trova la reazione giusta e si fa superare facilmente dagli avversari, lasciando ancora tante domande sul suo stato di forma.

Il Cosenza incassa una sconfitta pesante a Giugliano, un tonfo che risuona come un campanello d’allarme sempre più insistente per la squadra calabrese. Il match, disputato oggi, 7 febbraio 2026, si è concluso con un eloquente 3-0 in favore dei padroni di casa, una squadra che, prima di questa partita, occupava l’ultimo posto in classifica e vantava il peggior attacco dell’intero campionato. Una prestazione definita da più di un osservatore come opaca e preoccupante, che getta ombre sul prosieguo del cammino dei rossoblù nel girone di ritorno, caratterizzato finora da un bilancio decisamente negativo: quattro sconfitte, un pareggio e una sola vittoria.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Cosenza Giugliano

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Cosenza Giugliano

Argomenti discussi: Ance riunisce il vertice nazionale a Cosenza: dissesto, Pnrr e rigenerazione urbana al centro del confronto · CosenzaChannel.it; Il Cosenza che era (e quello che resta). Ma c’è un vincitore: il solito; Discute la città, secondo incontro a Cosenza: al centro il futuro della sanità pubblica; Ciclone Harry in Calabria, Uil all’attacco: Servono aiuti immediati, non passerelle.

Cosenza fragile e senza reazione: a Giugliano arriva una sconfitta pesanteI rossoblù cedono 3-0 sul campo del fanalino di coda e peggior attacco del campionato prima della sfida. Decisivi i gol di Marchisano, Zammarini ed Egharevba ... corrieredellacalabria.it

Cosenza, il fondo toccato senza alibiNessun alibi, nessuna scusa. Il Cosenza Calcio visto contro il Giugliano ha davvero toccato il fondo. E sarebbe troppo comodo rifugiarsi dietro le assenze di Ricciardi e Kouan per spiegare una ... cosenzachannel.it

Nel cuore delle Case Minime di Cosenza, @vesod dipinge una scena sospesa tra mito e silenzio Una figura femminile monumentale stringe un corpo fragile, richiamando la Pietà: gesto di cura, protezione, sacrificio Alle sue spalle emergono i lupi , sim facebook