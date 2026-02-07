Cosenza archiviato il mercato ora parla il campo | esame Giugliano

Il Cosenza si prepara a sfidare il Giugliano, ultimo in classifica, in una partita decisiva. Dopo aver archiviato il mercato, i calabresi si concentrano sul campo, pronti a dimostrare il loro valore. La squadra di casa vuole vincere per rafforzare la posizione in classifica e avvicinarsi ai playoff. La sfida si gioca oggi e tutti gli occhi sono puntati su questa occasione importante.

Il Cosenza è chiamato a un esame di maturità sul campo del Giugliano, ultimo della classe in Serie C, in una partita cruciale per la sua ambizione di consolidare un posto nei playoff. La trasferta campana, in programma oggi alle 14:30, rappresenta un banco di prova importante per i rossoblù, reduce da un mercato di gennaio definito complicato e che ha visto la partenza di giocatori chiave come Ricciardi e Kouan. Il Cosenza, nonostante le difficoltà recenti, punta a dare continuità alla convincente prestazione offerta nell’ultimo match contro la Casertana, con l’obiettivo di non perdere di vista la Salernitana, attualmente terza in classifica.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Cosenza Giugliano Rinaudo a Mantova: “Salvare il campo è l’unica via, ora parla il campo” Leandro Rinaudo, nel cuore del mercato estivo del Mantova, ribadisce che non ci sono alternative: salvare il campo è l’unica strada da seguire. Roma, Zaragoza chiude il mercato mercato: ora decide il campo Questa sera la Roma chiude il mercato invernale, con l’obiettivo di migliorare l’attacco. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Cosenza Giugliano Argomenti discussi: Cosenza, archiviato il mercato ora parla il campo: esame Giugliano - PROBABILI FORMAZIONI; Cosenza calcio, la solita attesa dell’ultimo giorno di mercato. Intanto Ricciardi potrebbe partire. Cosenza, archiviato il mercato ora parla il campo: esame Giugliano – PROBABILI FORMAZIONIFlorenzi convocato, Moretti pronto all’esordio e Achour ancora protagonista. In Campania una gara da non sottovalutare per restare agganciati al treno alto della classifica ... corrieredellacalabria.it Cosenza calcio, la solita attesa dell’ultimo giorno di mercato. Intanto Ricciardi potrebbe partireTra margini ridotti e poche certezze, si aspettano nuovi ingaggi in extremis. Intanto domenica al Marulla arriva la Casertana: Buscè spera di poter convocare Florenzi ... corrieredellacalabria.it ALLAGAMENTI A TORANO CASTELLO, ARCHIVIATO IL PROCEDIMENTO CONTRO IL SINDACO RAIMONDO Il Gip di Cosenza dispone l’archiviazione per omissione in atti d’ufficio e disastro colposo: riconosciuta la tempestività degli interventi comunali http facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.