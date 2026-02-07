Cosa sappiamo sul presunto sabotaggio alla circolazione ferroviaria Salvini | Un attentato
Oggi i treni sono rimasti fermi a causa di alcuni danni sospetti lungo le tratte ferroviarie. Matteo Salvini ha parlato di un possibile attentato, sottolineando come si tratti di un gesto doloso che ha causato gravi disagi ai pendolari. Le autorità stanno indagando per capire chi abbia messo in atto questo sabotaggio e quali siano le motivazioni dietro. La circolazione ferroviaria resta bloccata in molte zone, creando disagi e ritardi per chi si muove con i mezzi pubblici.
Gravi disagi hanno colpito la circolazione ferroviaria nella giornata di oggi, 7 febbraio, per una serie di danneggiamenti ritenuti dolosi. A Bologna cavi tranciati e un incendio a un deviatoio hanno paralizzato l’Alta Velocità, mentre a Pesaro un rogo a una cabina elettrica ha causato ritardi. FS parla di "gravi danni da sabotaggio", mentre indaga l’antiterrorismo: non escluso un legame con l’avvio delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.🔗 Leggi su Fanpage.it
