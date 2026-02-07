Elly Schlein potrebbe diventare un punto di riferimento sul fronte internazionale per cercare di fermare il conflitto a Gaza. La leader del Partito Democratico sta valutando come usare la sua posizione per contribuire a una tregua, mentre i combattimenti continuano a provocare vittime tra civili e sfollati. La sua azione potrebbe fare la differenza in un momento delicato, ma resta da capire se deciderà di intervenire concretamente.

Elly Schlein potrebbe avere un ruolo internazionale importante per favorire il processo di pace a Gaza giunto in questi giorni ad un cruciale punto di svolta. Dopo il cessate il fuoco (precario), il ritorno di tutti gli ostaggi israeliani vivi e deceduti, il riavvio degli aiuti umanitari, l’inizio dei lavoro del comitato tecnico palestinese per la gestione quotidiana della Striscia, la riapertura del valico di Rafah (con il supporto della UE) resta un nodo cruciale da sciogliere per stabilizzare l’ area e avviare la ricostruzione: la smilitarizzazione di Gaza. La pace potrebbe essere a portata di mano, ma servono due condizioni essenziali, fortemente intrecciate tra di loro: il disarmo di Hamas e il dispiegamento di una forza multinazionale di peacekeeping. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Cosa può fare Schlein per la pace a Gaza. La lettura di Mayer

Approfondimenti su Gaza Pace

Elly Schlein incontra Abu Mazen a Gaza, sottolineando l'importanza del coinvolgimento palestinese per la pace.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Gaza Pace

Argomenti discussi: Al via da Pescara la campagna Pd per il No al referendum con Schlein – VIDEO; Referendum, Schlein ai riformisti: il Pd ha una linea chiara; Direzione nazionale del Partito Democratico - La relazione di Elly Schlein (6.02.2026); Esami di maturità Schlein e il Pd di liceali in gita che confondono la propaganda con la politica.

Schlein riunisce la direzione Pd: Sano ci sia una minoranza, ma la linea è unaNel corso del dibattito interventi duri dalla minoranza. Picierno: I fondatori non si riconoscono più nel partito. La relazione della segretaria approvata ... repubblica.it

**Referendum: Schlein, ‘politicizzare? Noi scelto di spiegare e vinceremo’**Roma, 3 feb. (Adnkronos) - Referendum su Meloni? Abbiamo scelto intanto di spiegare alle persone di cosa si tratta, come incide questo referendum nelle loro vite. E' giusto fare così. Io invito tutte ... ilsannioquotidiano.it

La maggior parte di noi preferisce farsi dire cosa pensare, cosa fare e in cosa credere. È più comodo, ma ha un prezzo altissimo: la nosgga libertà. Uscire dallo stato di minorità significa smettere di usare la testa degli altri e iniziare a usare la propria. Non aver facebook

Cosa fare con lui x.com