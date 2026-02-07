Cosa ci sarà scritto sulla scheda del referendum sulla giustizia il quesito è cambiato

L’ufficio centrale per il referendum presso la Corte di Cassazione ha modificato il testo del quesito sul referendum sulla giustizia. La decisione arriva dopo che il 'Comitato dei 15 promotori' ha depositato oltre 500mila firme. Ora il nuovo testo sarà pubblicato e gli italiani dovranno decidere se approvarlo o meno.

Cambia il quesito del referendum sulla giustizia. L'ufficio centrale per il referendum presso la Corte di Cassazione ha infatti riformulato il testo alla luce della raccolta firme depositata dal 'Comitato dei 15 promotori' che ha raccolto oltre 500mila sottoscrizioni.

La Cassazione ha dato ragione ai giuristi che avevano sostenuto la validità della raccolta firme.

