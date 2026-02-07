Cosa aspettarsi da Dominik Paris il re della Stelvio che vuole salire sull'Olimpo

Dominik Paris si prepara a salire di nuovo sulla Stelvio, la pista che lo ha visto vincere sette volte. Il campione italiano, già forte di sei successi in Discesa libera e uno in SuperG, ha dimostrato di saperla sempre lunga su questa montagna. Ora punta a conquistare un altro traguardo, sfruttando tecnica, forza e astuzia.

Paris ha vinto sette volte su questa pista, sei in Discesa libera e una volta, nel 2018, in SuperG. Ci vuole tecnica, astuzia, potenza e destrezza per vincere sulla Stelvio e "Domme" sa come si fa.

