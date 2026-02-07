Questa mattina a Milano, un corteo contro le Olimpiadi si è trasformato in scontri tra manifestanti e polizia. Alcuni partecipanti sono stati fermati e portati in questura, mentre idranti sono stati usati per disperdere la folla nella zona di Corvetto. La situazione resta tesa.

Cinque manifestanti, per ora, sono stati fermati per essere portati in questura dopo gli scontri con le forze dell’ordine nella zona di Corvetto nel corso del corteo contro le Olimpiadi a Milano. Dopo l’uso dell’idrante e le cariche, i manifestanti hanno indietreggiato e attualmente sono fermi. Dall’altra parte gli agenti in antisommossa sbarrano la strada che prosegue verso la tangenziale est. Il corteo è poi ripartito dopo gli scontri in zona Corvetto, quando un gruppo di manifestanti si è staccato per dirigersi verso la tangenziale est. I manifestanti hanno proseguito su viale Lucania, superando piazzale Bologna e tornando poi verso la città su viale Bacchiglione. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Corteo contro le Olimpiadi a Milano, disordini e idranti sui manifestanti: cinque fermi

Approfondimenti su Milano Olimpiadi

La polizia ha caricato i manifestanti che si erano staccati dal corteo contro le Olimpiadi a Corvetto, a Milano.

Al corteo contro le Olimpiadi a Milano, le cose sono sfuggite di mano.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Milano, scontri corteo no-Olimpiadi. Bengala sulla polizia, idranti e lacrimogeni sui manifestanti

Ultime notizie su Milano Olimpiadi

Argomenti discussi: Sabato il corteo a Milano contro le Olimpiadi: No al saccheggio del territorio; Presidio anti Olimpiadi a due passi da San Siro. Ed è solo il preludio: sabato pomeriggio il corteo nazionale; Le Utopiadi, tre giorni di lotta e politica contro Milano-Cortina; Milano, sabato 7 febbraio corteo nazionale contro le Olimpiadi.

Milano Cortina, lanciati petardi e bottiglie al corteo contro le Olimpiadi: la polizia risponde con cariche e idranti. Fermate 5 personeSono circa un migliaio le persone che si sono radunate a Milano in piazza Medaglie d'Oro, nel quartiere di Porta Romana, per la manifestazione promossa dal Comitato ... leggo.it

Milano-Cortina, la situazione al corteo degenera: cariche e idranti contro i manifestanti. Fermate cinque personeCinque persone sono state fermate per essere identificate, dopo gli scontri al corteo milanese contro le Olimpiadi. affaritaliani.it

Tensioni al corteo contro le Olimpiadi a Milano, scontri a piazzale Corvetto, poco prima del termine della manifestazione: polizia carica manifestanti. facebook

A Milano le voci del dissenso al corteo Insostenibili #Olimpiadi #OlimpiadiInvernali2026 x.com