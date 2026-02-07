Corteo anti-Olimpiadi i bengala contro la polizia e e cariche | 5 manifestanti fermati

Un corteo contro le Olimpiadi a Milano si trasforma in scontro. La manifestazione, partita in modo pacifico, si è conclusa con lanci di bengala e cariche della polizia. Cinque manifestanti sono stati fermati. Il corteo, organizzato da gruppi come il Comitato insostenibili olimpiadi e varie associazioni, voleva attirare l’attenzione sui costi troppo alti per i cittadini. Ma la tensione è salita e le forze dell’ordine sono intervenute per riportare l’ordine.

Una manifestazione iniziata pacificamente ma degenerata. Organizzato dal Comitato insostenibili olimpiadi, insieme a sindacati, associazioni per il diritto alla casa e centri sociali, il corteo denuncia i prezzi di Milano ritenuti insostenibili. All'arrivo in piazzale Corvetto, però, la tensione si fa presto alta, violenti lanciano sassi e fuochi d'artificio contro la polizia e scattano le cariche Dopo la sontuosa cerimonia di apertura di ieri sera, celebrata sulle colonne dei principali quotidiani mondiali con altisonanti parole di elogio e riconoscimento, le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 hanno preso ufficialmente il via.

