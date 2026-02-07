Giuseppe Marotta smentisce le voci di riparazioni in casa Inter e si concentra sulla partita di questa sera contro il Torino. Il dirigente nerazzurro ha parlato prima del fischio d’inizio, senza nascondere la sua soddisfazione per come si sta muovendo la squadra. La discussione sul mercato è ancora calda, ma lui preferisce mantenere i piedi per terra.

2026-02-04 22:16:00 Il Corriere dello Sport: MONZA – Il calciomercato continua a far discutere anche dopo la chiusura della sessione invernale riservata ai trasferimenti e di quello dell’Inter ha parlato Giuseppe Marotta prima della sfida contro il Torino, valida per i quarti di finale della Coppa Italia e in programma allo ‘U-Power Stadium’ di Monza. Marotta e il mercato dell’Inter a gennaio. “Quello di gennaio si chiama mercato di riparazione e noi non dovevamo riparare niente – ha spiegato il presidente dei nerazzurri ai microfoni di ‘Italia 1’-. Questo organico soddisfa la società e l’allenatore. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Corriere dello Sport – "Non dovevamo riparare niente". Poi sul Milan…

Giuseppe Marotta non nasconde la sua soddisfazione.

Nella prima pagina del Corriere dello Sport di oggi, si evidenzia la vittoria del Milan contro il Verona, con Nkunku autore di una doppietta e Pulisic che firma il terzo gol, portando i rossoneri a un 3-0.

