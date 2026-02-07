Corriere dello Sport – Como ufficiale l’arrivo di Lahdo | ecco il comunicato

Questa mattina il Como ha annunciato ufficialmente l’arrivo di Adrian Lahdo. Il club ha pubblicato il comunicato, confermando che il giocatore si unisce alla squadra. Lahdo arriva per rafforzare l’attacco e già si prepara a scendere in campo con i biancoblù.

2026-02-03 12:19:00 Arrivano conferme dal Corriere: Adrian Lahdo è un nuovo giocatore del Como, e ora c’è anche il comunicato ufficiale del club. Il suo contratto è stato depositato giusto in tempo, poco prima della chiusura ufficiale del calciomercato. Il giovane diciottenne svedese ha firmato un contratto fino al 2031 ed è un investimento principalmente per il futuro, ma Fabregas potrà sfruttare le sue caratteristiche fin da subito. Lahdo arriva dall’Hammaraby, squadra svedese che milita nella massima divisone nazionale. Comunicato ufficiale: “Il club dà il benvenuto ad Adrian”. Il calciatore classe 2007 si aggiunge alla lista di giovani sui quali il Como sta investendo molto. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Il Como ha annunciato ufficialmente l’arrivo di Adrian Lahdo, giovane centrocampista svedese di 18 anni.

