Corini lancia il suo Brescia | Abbiamo cuore e qualità

Il Brescia di Corini torna in campo per la seconda trasferta consecutiva. Dopo aver vinto in casa della Giana e aver conquistato il secondo posto in classifica, i biancazzurri si preparano per la partita di oggi alle 14. Corini si presenta fiducioso, affermando che la squadra ha cuore e qualità. I tifosi sperano in un’altra prestazione convincente, mentre i giocatori si sentono pronti a mettere in campo tutta la determinazione. La sfida si annuncia impegnativa, ma il Brescia punta a confermare il momento positivo.

Seconda trasferta consecutiva per l’ Union Brescia, che, dopo la vittoria da secondo posto in casa della Giana, oggi alle 14.30 scende in campo al Piola contro il Novara. Terreno insidioso (in sintetico) e avversari specializzato in pareggi (15 su 24 gare) che non devono rallentare il cammino dei bresciani: l’Union, fin qui, in trasferta ha fatto meglio di tutti (8 vittorie, 4 pari). Anche per questo Corini, ex di turno, chiede ai suoi di proseguire il cammino: "Dopo la sconfitta col Renate la squadra ha mostrato grande orgoglio. Si è subito ripresa con spirito e qualità importanti. Lavorariamo per continuare a migliorare. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Il nuovo Brescia di Corini si presenta con l'obiettivo chiaro: la promozione.

L'Union Brescia ha annunciato ufficialmente il ritorno di Eugenio Corini come nuovo allenatore, segnando un deciso cambio di rotta per la squadra.

