Corini lancia il suo Brescia | Abbiamo cuore e qualità
Il Brescia di Corini torna in campo per la seconda trasferta consecutiva. Dopo aver vinto in casa della Giana e aver conquistato il secondo posto in classifica, i biancazzurri si preparano per la partita di oggi alle 14. Corini si presenta fiducioso, affermando che la squadra ha cuore e qualità. I tifosi sperano in un’altra prestazione convincente, mentre i giocatori si sentono pronti a mettere in campo tutta la determinazione. La sfida si annuncia impegnativa, ma il Brescia punta a confermare il momento positivo.
Seconda trasferta consecutiva per l’ Union Brescia, che, dopo la vittoria da secondo posto in casa della Giana, oggi alle 14.30 scende in campo al Piola contro il Novara. Terreno insidioso (in sintetico) e avversari specializzato in pareggi (15 su 24 gare) che non devono rallentare il cammino dei bresciani: l’Union, fin qui, in trasferta ha fatto meglio di tutti (8 vittorie, 4 pari). Anche per questo Corini, ex di turno, chiede ai suoi di proseguire il cammino: "Dopo la sconfitta col Renate la squadra ha mostrato grande orgoglio. Si è subito ripresa con spirito e qualità importanti. Lavorariamo per continuare a migliorare. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Approfondimenti su Corini Brescia
Il nuovo Brescia di Corini. Ossessione promozione
Il nuovo Brescia di Corini si presenta con l’obiettivo chiaro: la promozione.
Ora è ufficiale: Eugenio Corini è il nuovo allenatore dell’Union Brescia
L’Union Brescia ha annunciato ufficialmente il ritorno di Eugenio Corini come nuovo allenatore, segnando un deciso cambio di rotta per la squadra.
Il litigio con il #Presidente #corioni a #brescia raccontato da Davide #Baiocco #shorts #seriea
Ultime notizie su Corini Brescia
Tra Corini e Union Brescia l'intesa è ormai raggiunta: domani il suo primo allenamento. Contratto sino a giugno 2028Tra Eugenio Corini e l'Union Brescia il matrimonio si farà. Non c'è ancora il semaforo verde, ma di fatto l'intesa è stata ormai trovata e le parti non si nascondono più: l'accordo che legherà il ... brescia.corriere.it
Brescia, Corini lancia un messaggio: «Loro non sbagliano, ma noi non molliamo...» facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.