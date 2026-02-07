Una coppia è stata sorpresa a rubare in un autogrill sull'autostrada A9 vicino a Como. La Polizia di Stato è intervenuta e ha denunciato un uomo e una donna per furto aggravato e appropriazione indebita. I due sono stati fermati mentre cercavano di allontanarsi con della merce sottratta.

Due denunce per furto aggravato, possesso illegale di oggetti atti ad offendere, possesso ingiustificato di attrezzi adatti allo scasso e appropriazione indebita: questo il bilancio di un intervento della Polizia di Stato avvenuto ieri pomeriggio presso l’area di servizio Lario Est sull’autostrada A9. Una coppia, composta da un uomo di 47 anni originario di Bergamo e una donna di 40 anni di Ponte Chiasso, è stata fermata e denunciata in stato di libertà. Arrestata una coppia L’episodio si è verificato nel pomeriggio di ieri, quando una volante è stata inviata dalla centrale operativa presso l’area di servizio Lario Est, sull’autostrada A9, per supportare un equipaggio della Polizia Stradale di Como che aveva appena fermato una coppia sospettata di furto. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Coppia sorpresa a rubare in un autogrill sull'autostrada A9 vicino Como, denunciati un uomo e una donna

Approfondimenti su Como Autogrill

L’autostrada A9 tra Como e Chiasso sarà soggetta a chiusure notturne per lavori di manutenzione nelle gallerie, nei giorni 7 e 8 gennaio, dalle 22:00 alle 5:00.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Como Autogrill

Argomenti discussi: Ruba nella villetta, compagna incinta al 9° mese fa da palo.

Matrimonio a sorpresa per la coppia vip italiana: nessuno se lo aspettava facebook