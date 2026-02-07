Trento torna in finale dopo tre anni, battendo Piacenza al tie-break. I campioni d’Italia ritrovano Lavia e Bristot protagonisti della partita, mentre i emiliani non riescono a reagire. Ora l’Itas aspetta di conoscere la squadra che uscirà dal match tra Perugia e Verona.

La prima semifinale di Coppa Italia va all'Itas Trentino che, senza Michieletto e Lavia, ha la meglio al tie-break la Gas Sales Bluenergy Piacenza. Alle 18 l'altra semifinale Perugia-Verona TRENTO-PIACENZA 3-2 (25-21, 16-25, 23-25, 25-22, 15-11) Dopo tre anni Trento torna a giocarsi una finale di Coppa Italia. Nel 2023 perse l’atto conclusivo contro Piacenza, oggi lo ha riconquistato superando proprio gli emiliani. I campioni d’Italia dell’Itas sono riusciti a superarsi giocando la semifinale senza Alessandro Michieletto, ancora ai box per un problema lombare (lo schiacciatore è al seguito della squadra ma il club non ha voluto rischiarlo). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Coppa Italia, Trento torna in finale dopo 3 anni: battuta Piacenza al tie-break

Approfondimenti su Coppa Italia

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Coppa Italia

Argomenti discussi: Del Monte Coppa Italia, note e curiosità in vista della sfida di sabato con Piacenza; Coppa Italia, sabato a Bologna la semifinale con Piacenza (ore 15.30); Volley, a Bologna la Final Four di Coppa Italia: le sfide e dove vederle in tv; Dove vedere in tv Trento-Piacenza, Coppa Italia volley 2026: orario semifinale, tv, streaming.

Non riesce l’ultima rimonta alla Gas Sales, vince Trento al tie break (3-2)ITAS TRENTINO - GAS SALES BLUENERGY PIACENZA 3-2 (25-21; 16-25; 23-25; 25-22; 15-11) FINALE a Bologna: Trento vince la semifinale di Coppa Italia e si ... piacenzasera.it

Diretta/ Trento Piacenza (risultato finale 3-2): decisivo il quinto set! Coppa Italia, oggi 7 febbraio 2026Diretta Trento Piacenza streaming video Rai: Itas e Gas Sales danno vita oggi alla prima semifinale di volley Coppa Italia, a Casalecchio di Reno. ilsussidiario.net

® Oggi iniziano le Final Four Del Monte® Coppa Italia, l’Unipol Arena di Bologna è èronnta ad ospitare due giorni di grande pallavolo. Solo una tra le quattro protagoniste potrà alzare al cielo il trofeo. facebook

Atalanta-Juventus 3-0, le pagelle dei quarti di finale di Coppa Italia #SkySport #AtalantaJuventus x.com