Coppa Italia | Sir Safety Perugia eliminata dalla Rana Verona con un netto 3-0 finisce un percorso importante

La Sir Safety Perugia saluta la Coppa Italia dopo una sconfitta netta contro la Rana Verona. La squadra umbra non riesce a passare in finale e si ferma in semifinale con un risultato di 3-0. La partita si rivela subito in salita per i padroni di casa, che faticano a trovare il ritmo giusto contro gli avversari. Ora, l’obiettivo per la squadra di Perugia sarà concentrarsi sul campionato e le prossime sfide.

La Sir Safety Perugia vede sfumare un obiettivo stagionale importante, eliminata dalla Coppa Italia in semifinale dalla Rana Verona con un secco 3-0. La sconfitta, maturata sabato 7 febbraio 2026, rappresenta un duro colpo per la formazione umbra, che non è riuscita a replicare il successo ottenuto in passato nella competizione e incassa una battuta d’arresto significativa nel suo cammino di stagione. Verona, confermandosi una delle sorprese del momento, si è dimostrata superiore, imponendo il proprio gioco e sfruttando al meglio le debolezze mostrate dai Block Devils. La partita, disputata in un clima incerto a causa delle condizioni meteorologiche – pioggia e vento a 3.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Sir Safety Perugia Rana Verona Coppa Italia, Sir Susa Scai Perugia - Rana Verona: le curiosità e dove seguire la sfida in diretta Domani si alza il sipario sulla Final Four di Coppa Italia di volley, in scena all’Unipol Arena di Bologna. Superlega, Sir Susa Scai Perugia - Rana Verona: le curiosità e dove seguire la sfida in diretta La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Sir Safety Perugia Rana Verona Argomenti discussi: COPPA ITALIA: DOMANI AL VIA LA FINAL FOUR! BLOCK DEVILS IN CAMPO CON VERONA ALLE 18; Coppa Italia di pallavolo maschile 2025/26: calendario, programma, orari e dove vedere le Final Four; Coppa Italia, la Sir a caccia del quinto sigillo. Giannelli sa come fermare Verona: Resistere nei momenti in cui spingeranno; COPPA ITALIA, LA CACCIA ALLA FINALE PASSA PER VERONA, GIANNELLI: FAREMO DEL NOSTRO MEGLIO PER VINCERE!. DIRETTA/ Verona Perugia (risultato finale 3-0): scaligeri in finale! (Coppa Italia, 7 febbraio 2026)Diretta Verona Perugia streaming video Rai: le prime due di SuperLega si affrontano, come l'anno scorso, nella semifinale di Coppa Italia. ilsussidiario.net Volley, è già finita la Coppa Italia per la Sir: Verona vince 3-0 in semifinaleBlock Devils mai in partita e che non riescono a controbattere alla vera rivelazione della stagione. Veneti all'ultimo atto con Trento ... today.it Finisce qui la nostra Coppa Italia. Sir Susa Scai Perugia-Rana Verona 0-3 (19-25, 21-25, 19-25) #BlockDevils #delmontecoppa x.com Coppa Italia, l’Itas prima finalista: Piacenza piegata al tie-break facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.